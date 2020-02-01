بالفيديو.. صلاح يضرب ساوثهامبتون مرتين في 20 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مسلسل أهدافه في شباك ساوثهامبتون بالتسجيل مرتين خلال اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

الدقيقة 72 استطاع محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الثالث بعد تمريرة رائعة من قائد "الريدز" جوردان هندرسون.

وعاد صلاح للتسجيل في الدقيقة 90 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة رائعة من فيرمينو لتصل الكرة للنجم المصري المتواجد أمام المرمى ليسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريقه.

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ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف خلال هذا الموسم إلى 14 هدف ليصبح على بعد ثلاثة أهداف من المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهداف بريميرليج حاليًا برصيد 17 هدف.

وعلى صعيد مبارايته أمام ساوثهامبتون سجل صلاح هدفه السابع في شباك "القديسيين" خلال مباراته السادسة بقميص الليفر.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة حيث في حال فوز "الريدز" سيرتفع رصيده إلى 73 نقطة ليتربع على القمة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا.