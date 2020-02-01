"فيفا" يكشف.. التفاصيل الخاصة بمقترح بطولة أندية إفريقيا وشروط المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التفاصيل الخاصة بمقترح بطولة أندية إفريقيا الذي تقدم به جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ستحقق عائد يصل إلى 3 مليار دولار في 5 سنوات.

وتقدم انفانتينو اليوم السبت بعدد من المقترحات من أجل تطوير كرة القدم في القارة الإفريقية خلال الندوة التي أقيمت في المغرب، بغرض النهوض بكرة القدم في القارة السمراء.

وستضم البطولة المقترحة 20 ناديًا كأعضاء دائمين في المسابقة، على أن يتم دعم مشاركة أندية أخرى تتأهل من خلال مسابقات المناطق المختلفة.

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ويحث الاتحاد الدولي الأعضاء الدائمين على توفير استثمارات سنوية بقيمة 20 مليون دولار من أجل المشروع، على أن يتم جمع 100 مليون دولار على مدار 5 سنوات.

وسيتوجب على الأندية الإلتزام ببعض المعايير من أجل المشاركة في البطولة مثل الاستثمار في الشباب، وكرة القدم النسائية.

وبناء على هذا، سيكون بمقدور البطولة أن توفر أرباح بقيمة 3 مليار دولار على مدار 5 سنوات، وهو ما سيخلق فرصة لكرة القدم الإفريقية من أجل إنتاج أبرز المواهب التي تستحق الظهور في القارة.

وقال أنفانتينو في تصريحاته: "علينا أن نعمل من أجل صناعة ثورة في كرة القدم الإفريقية، أريد أن أخلق دوري إفريقي يمكن أن يضم 20 إلى 24 ناديًا بحيث يتواجد ناديين على الأكثر من كل دولة، يحق لهم الاستمرار في اللعب ببطولتهم المحلية لكن ستلعب البطولة على مدار العام بحيث نتمكن من تتويج بطل إفريقيا."