"جاهزون".. كيف علّق كارتيرون على منافس الزمالك المقبل في أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

عبّر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن جاهزية فريقه لخوض أي مواجهة في دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك كان قد خاض ظهر اليوم مباراة في دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة بريميرو دي أوجستو لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في أنجولا.

وأضاف كارتيرون في تصريحات صحفية عقب المباراة :"نعلم صعوبة الدور المقبل لكن نحترم جميع الفرق المتأهلة في دور ربع النهائي".

وعن مشاركة حارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"، كشف كارتيرون :"أنتظر التوقيت المناسب لمنحه الفرصة وهو الآن في جاهزية للمشاركة في التدريبات".

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كارتيرون تحدث عن أداء لاعبيه في مباراة بطل أنجولا، قائلاً:"فخور بأداء الفريق وسعيد بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد سيد "زيزو" في وسط الملعب".

وتابع :"راضي عن المستوى الذي قدمه اللاعب أحمد عيد لكن تغييره جاء بعد استهلاكه بدنيًا، كذلك راضي عن مشاركة الثنائي كاسونجو كابونجو ومحمد عنتر".

وأنهى مدرب الزمالك حديثه عن المسابقة القارية :"أعيش الأجواء الأفريقية منذ عشرة أعوام، وأعلم قوة الفرق المشاركة في المجموعة".

الزمالك كان تأهل إلى دور الثمانية من مسابقة دوري الأبطال باحتلاله المركز الثاني برصيد تسع ليأتي خلف المصتدر مازيمبي الكونغولي متصدر الترتيب بـ14 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه فريقًا من التصنيف الأول بالدور المقبل حيث ستكون المباراة الأولى في مصر بينما ستكون موقعة الإياب في الخارج.