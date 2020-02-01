محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تنطلق اليوم السبت الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد مواجهة الأهلي والهلال السوداني .
ويرصد الخليج 365 الرياضى خلال الروابط التالية كل ما يتعلق بالمواجهة وما عليك سوى الضغط على الرابط المراد للانتقال إليه:
القناة "الفضائية" المجانية الناقلة لمباراة الأهلي في أفريقيا
"4 مفاجآت وإيقاف القاطرة".. كيف يواجه الأهلي الهلال في مباراة الحسم؟ (تحليل)
"عودة أفشة".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السوداني
"شبة مستحيلة وقابلة للقسمة على أثنين".. فرص تأهل الأهلي بدوري الأبطال
القبض على مشجع الهلال السوداني صاحب فيديو تهديد لاعبي وجمهور الأهلي
الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الهلال السوداني في دوري الأبطال
كانت هذه تفاصيل خبر القناة المجانية والفرص والتشكيل المتوقع .. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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