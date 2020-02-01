صنداونز يُسقط الوداد ويحسم صدارة مجموعته في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على ضيفه الوداد المغربي بهدف نظيف، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

صنداونز يدين بالفضل في الفوز إلى ريكاردو ناسيمينتو الذي سجل هدف فريقه من ضربة جزاء في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحافظ صنداونز على صدارة المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 14 نقطة، بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، ظل الوداد في وصافة الترتيب بعد تجمد رصيده عند تسع نقاط إثر تلقيه الهزيمة الأولى في دور المجموعات.

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وفي المباراة الثانية، تعادل اتحاد الجزائر مع ضيفه بترو أتلتيكو (2-2).

وسجل هدفي اتحاد الجزائر أيمن محيوص ووليد أردجي في الدقيقتين 33 و70، فيما سجل هدفي بترو أتلتيكو بيكاس وتوني ريبيرو في الدقيقتين 80 و81.

ورفع بترو أتلتيكو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، كما رفع اتحاد الجزائر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

يُذكر أن صنداونز والوداد ضمنا التأهل سلفًا إلى ربع النهائي، وكانت مواجهة اليوم لتحديد صاحب صدارة المجموعة الثالثة بينهما.