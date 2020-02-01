هيمنة للريدز.. صلاح يبدع ويقود ليفربول لفوز عريض على ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كاسح على حساب ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.

صلاح استطاع أن يسجل مرتين في شباك ساوثهامبتون ليزور شباك "القديسيين" للمرة السابعة في مباراته السادسة بالدوري.

وأصبح ليفربول يتربع على صدارة الدوري بعدما أصبح رصيده 73 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيواجه توتنهام هوتسبير غدًا الأحد، في المقابل توقف رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندور روبيرتسون - جيرجينو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون - محمد صلاح - أكسليد تشامبرلين - روبيرتو فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

ليفربول ظهر للمرة الأولى على مرمى ساوثهامبتون في الدقيقة 25 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة من البرازيلي فابينيو تصل إلى فينالدوم ليسدد كرة ضعيفة يتصدى لها حارس الفريق المنافس بسهولة.

فريق ساوثهامبتون هدد مرمى فريق ليفربول في الدقيقة 27 عن طريق تسديدة قوية من المالي موسى دجينيبو لكن أليسون حارس مرمى ليفربول يتألق ويبعد الكرة لركنية.

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الدقيقة 31 كادت أن تشهد هدف لصالح ليفربول عن طريق فان دايك الذي تلقى تمريرة رائعة من صلاح ليسدد المدافع الهولندي كرة بالكعب لكن حارس ساوثهامبتون يواصل تألقه.

وحصل تشامبرلين على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها أرنولد لكن ترتطم الكرة في لاعب ساوثهامبتون وتتحول لركنية في الدقيقة 38.

الدقائق الخمس الأخيرة من أحداث الشوط الأول شهدت تواضع من جانب أداء ليفربول حيث أهدر بيير إيميل هويبيرج فرصة هدف مؤكد لصالح ساوثهامبتون لولا تألق أليسون الذي أنقذ مرماه من هدف.

الدقيقة 47 من زمن أحداث الشوط الثاني شهدت هدفًا لصالح تشامبرلين الذي سدد كرة قوية يهدي بها التقدم لصالح ليفربول لتصبح النتيجة (1-0) للريدز.

وفي الدقيقة 60 أحرز جوردان هندرسون هدف ليفربول الثاني بعد تمريرة رائعة من فيرمينو لتصبح النتيجة (2-0).

الدقيقة 71 شهدت هدف لصالح النجم المصري محمد صلاح والذي هدف ليفربول الثالث بعد تمريرة رائعة من القائد جوردان هندرسون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عاد من جديد محمد صلاح ليسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 90 لتصبح النتيجة (4-0).