أفشة يعود لتشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن.

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