الأهلي يتوجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء استعداداً لخوض مباراة الهلال السوداني

غادرت بعثة فريق الأهلي فندق الإقامة بالسودان للتوجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء استعداداً لخوض لقاء الهلال السوداني مساء اليوم السبت في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسادت حالة من التركيز على الفريق الأحمر بعد المحاضر ة الأخيرة التي ألقاها المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل التوجه للملعب.

ويحتاج الأهلي لنقطة واحدة للتأهل رسمياً لدور الثمانية بالبطولة. السبت في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وسادت حالة من التركيز على الفريق الأحمر بعد المحاضر ة الأخيرة التي ألقاها المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل التوجه للملعب.ويحتاج الأهلي لنقطة واحدة للتأهل رسمياً لدور الثمانية بالبطولة.

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