الشباب يهزم الفتح فى الدورى السعودى

حقق فريق الشباب فوزا مهما على نظيره فريق الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرمن بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز ثنائية الشباب كلا من ماخيتي ديوب و كريستيان جوانكا فى الدقيقتين ٤٨، ٥١ من زمن اللقاء.
بينما أحرز هدف الفتح الوحيد اللاعب مروان سعدان من ضربة جزاء فى الدقيقة ٣٥ من اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الشباب المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٥ نقطة، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز الخامس عشر برصيد ١٠ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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