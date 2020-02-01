قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

تشهد الكرة المصرية اليوم السبت الأول من فبراير، دربي رياضي مصري-أفريقي هام، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري، فريق الهلال السوداني على ملعب أم درمان، كما يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي بيرميرو دي أجوستو الأنجولي، في العاصمة الأنجولية لواندا، وذلك في الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .
مباراة حاسمة للأهلي أما الهلال السوداني
يلتقي اليوم في التاسعة مساءًا النادي الأهلي المصري، مع نظيره السوداني نادي الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة المصيرية لكلا الفريقين، فالفائز
مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي تحصيل حاصل
يلتقي الفريق الأبيض مع نظيره أول أغسطس الأنجولي، في الثالثة عصر اليوم في مباراة يدخلها الزمالك وهو
قناة مفتوحة مجانية تنقل مباريات اليوم
يمكن مشاهدة مباراتي الزمالك والأهلي اليوم، الساعة الثالثة والتاسعة على التوالي من خلال قناة beIN Sports HD 6، التابعة لمجموعة قنوات beIN Sports القطرية، والحاصلة على البث الحصري للبطولة، وذلك للمشتركين فقط، أما الغير مشتركين فلديهم أيضًا فرصة المشاهدة على القناة السنغالية المجانية RTS2 على القمر الصناعي (يوتل سات)، والتي يمكن استقبالها بالتردد التالي :
القمر الصناعي يوتل سات 9 شرق
التردد 11900
الترميز 27500
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