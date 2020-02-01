فاز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "أنفيلد"، ضم الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
شهد اللقاء تألق النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول بتسجيله هدفين رائعين في شباك ساوثهامبتون، وهدف آخر ملغي بعد اللجوء لتقنية الفار التي أكدت وجود حالة تسلل.
هدف أبيض لصلاح ..
سجل صلاح أولى أهدافه في اللقاء في الدقيقة 55، بعد تمريرة بينية من تشامبرلين وسط دفاع ساوثهامبتون، حيث توغل النجم الدولي بالكرة لمنطقة الجزاء، لتسكن الشباك، لكن ألغاه الحكم بسبب وجود حالة تسلل، حيث أكدت تقنية "فار"، تقدم صلاحعلى مدافع الفريق الضيف.
الهدف الأول..
ثم في الدقيقة 71، سجل الفرعون المصري هدفه الأول، والثالث للريدز من تمريرة طولية ولا أروع من هندرسون استلمها صلاح سريعًا وأنطلق نحو منطقة جزاء ساوثهامبتون، ليسدد كرة "شيب" بشكل مميز داخل الشباك.
الهدف الثاني..
الدقيقة 90، هجمة للريدز سريعة، يمرر محمد صلاح الكرة لفيرمينو، الذي يمررها الأخير للصلاح الذي يسددها سريعًا، مستغلًا "دربكة" دفاع ساوثهامبتون.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يتألق ويهز شباك ساوثهامبتون بثنائية و«الفار» يحرمه من آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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