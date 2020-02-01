ريـال مدريد يتجاوز عقبة أتيلتكو بهدف بنزيما

فاز فريق ريـال مدريد على نظيره أتليتكو مدريد، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الإسباني «الليجا» .

جاء الهدف في الدقيقة 56 عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

بهذا الفوز الهام ارتفع رصيد الريـال إلى النقطة 49 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أتليتكو عند النقطة 36 في المركز الخامس.

وبدأ الريـال اللقاء بمحاولات هجومية فعند الدقيقة السابعة أرسل كروز كرة

من الناحية اليسرى ليستلمها راموس بإرتياحية ويسدد بقوة كرة علت عارضة مرمى أتيلتكو، وتوالت بعد ذلك المحاولات من مدريد لكن التنظيم الدفاعي وإغلاق المساحات لأتيلتكو أفسد كرات الريــال الذي اعتمد على التسديدات الخارجية في معظم هجماته.وفي الدقيقة 17 استعاد أتيلتكو توازنه بعد أن سدد فيتولو كرة من داخل المنطقة بقوة، قابلها كورتوا حارس الريـال، ثم حولها الدفاع المدريدي إلى ركلة ركنية، ليفرض بعدها أتيلتكو أسلوب لعبه على الريـال وينحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الفترات.وفي شوط اللقاء الثاني، ظهر الريـال بوجه مغاير في محاولة لتسديد هدف التقدم، حتى نجح كريم بنزيما في إحراز الهدف الأول بعد أن قابل عرضية مرسلة من الجهة اليسرى عبر ميندي، ويسدد على يسار أوبلاك حارس أتيلتكو .

وعند الدقيقة 74 أهدر لوكا مودريتش فرصة محققة لمضاعفة النتيجة لصالح الريـال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أتيلتكو، ليستمر بعدها الريـال في محاولاته المستميتة من أجل تسجيل ثاني أهدافه لضمان الانتصار.