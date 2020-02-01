أعلن بيريكليس شاموسكا المدير الفنى للفيصلي السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء تشكيل الفيصلي لمواجهة الفيحاء فى الدورى السعودى :

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي.

خط الوسط الدفاعي: خاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا- جيليرمي - يوسف الجبلي - حسين .

خط الهجوم: ويليام دي أوليفير.

الاحتياط : أحمد الكسار، أحمد اشرف، حسين ال قريش، عقيل بلغيث، خالد الكعبي، أحمد العنزي، رمزي صولان، عبدالله الحسن، محمد الصعيري



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