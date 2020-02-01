koora live مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر

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الخطيب يهدي السفير المصري في السودان درع وعلم الأهلي

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الشرطة السودانية تصدر بيان هام بشأن مباراة الأهلي والهلال

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل في مباراة اليوم للتأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بينما الهلال السوداني فلا بديل له الإ الفوز في موقعة اليوم بأم درمان للتأهل للدور المقبل في دوري الأبطال. لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم ادخل على الرابط التالي : السوداني اليوم ادخل على الرابط التالي :

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