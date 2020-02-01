محمد صلاح يقترب من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

اقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم حتى الأن بعد أن سجل هدفين أمام ساوثهامبتون في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وصعد محمد صلاح إلى المركز الثالث بترتيب هدافي البريميرليج برصيد 14

هدفًا متساويًا بعدد الأهداف مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وبيتر اوباميانج مهاجم أرسنال وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون.

فيما يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا ويحل وصيفًا الأرجنتيني سيرجيو

اجويرو بفارق هدف وحيد.

يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2017 -18 برصيد 32 هدفًا، ثم حافظ على اللقب الموسم الماضي بالوصافة مع أوباميانج وساديو ماني برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 73 نقطة ليتقرب كثيرًا من حسم لقب البريميرليج الغائب عن النادي منذ موسم 1990.