بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني مساء اليوم السبت في ختام منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة المصيرية للنادي الأهلي وجماهيره من أجل استكمال مشوار البطولة.

ورغم تربع الأهلي على صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط إلا أنه يتعين عليه الخروج بنقطة على الأقل من ملعب الهلال السوداني من أجل التأهل حيث حصد

الأخير ٩ نقاط والفوز اليوم على الأهلي يعني تأهل الهلال وخروج الشياطين الحمر من البطولة خاصة وأن النجم الساحلي لديه ٩ نقاط ويواجه اليوم بلاتينيوم متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الأهلي.موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا اليوموتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة في تحدي استكمال الأهلي لمشوار البطولة الأغلى أفريقيا والتي يحمل لقبها ثمان مرات.وشهدت أجواء ما قبل إنطلاق المباراة بعد التوترات بسبب نشر بعض صفحات مشجعي الهلال السوداني منشورات تحمل تهديدات للاعبي الأهلي وهو ما ردت عليه الأجهزة الأمنية السودانية ومسؤولي الهلال بأن كل شىء على مايرام وأن النادي الأهلي ولاعبيه سيلعبون بين اشقائهم في السودان.مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا