محمد صلاح يتجاوز أبراهام في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

تقدم محمد صلاح، مساء اليوم السبت 1-2-2020، إلى المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل ثنائية لفريقه ليفربول في مرمى ساوثامبتون بمباراة الجولة ال25 على ملعب آنفيلد روود.

وتلقى محمد صلاح تمريرة مذهلة من الإنجليزي جوردان هندرسون على الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء ساوثامبتون أنهاها برفع الكرة من جوار حارس المرمى الذي خرج محاولاً غلق زوايا التسديد على الدولي المصري، إلا أنه فشل ليتلقى الهدف الثالث في هذه المباراة.

وعاد صلاح بعد دقائق قليلة ليُسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 90 بفضل تمريرة عرضية من روبرتو فيرمينو داخل منطقة الستة ياردات.

وتجاوز محمد صلاح عدد أهداف المهاجم الدولي الإنجليزي “تامي أبراهام” الغائب عن صفوف تشيلسي بداعي الإصابة، بفارق هدف بعد ثنائيته مساء اليوم، ولدى صلاح 6 تمريرات حاسمة بينما صنع أبراهام نصف هذا العدد.

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وابتعد محمد صلاح عن زميله في ليفربول “ساديو ماني” بفارق ثلاثة أهداف، حيث تجمد السنغالي في المركز الثامن بجدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا وهو نفس رصيد أهداف راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون.

ومن حسن طالع صلاح فشل مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي في تسجيل أي هدف في مباراة اليوم أمام تشيلسي وفي الجولتين الماضيتين من البريميرليج، الأمر الذي سمح له بالاقتراب منه بفارق 3 أهداف فقط قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

ومن حسن حظ صلاح تعرض أوباميانج – هداف آرسنال – صاحب الـ14 هدفًا للإيقاف بسبب الطرد في مباراة كريستال بالاس قبل جولتين، كما يغيب راشفورد صاحب 14 هدفًا عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي (محدث)