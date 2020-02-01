شاهد أهداف مباراة اتحاد العاصمة وبترو أتليتكو في دوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق اتحاد العاصمة مع ضيفه فريق بترو أتليتكو في إطار الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل، بعدما ضمن نادي صن داونز والوداد تأهلهما كمتصدر ووصيف عن المجموعة الثالثة.

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ولعب الفريق الجزائري من أجل التفوق على الطرف الأنجولي في الترتيب، ولكنه لم يتمكن من ذلك بعدما فرط في التقدم خلال 10 دقائق.

بتلك النتيجة بقى اتحاد العاصمة متذيلاً برصيد 3 نقاط، بينما رفع بترو أتليتكو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

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تقدم اتحاد العاصمة أولاً بهدف سجله “أيمن محيوس” ثم عزز “وليد أردجي” النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 70.

وشهدت آخر عشر دقائق هدفين للضيوف، سجلهما “سينجوي” و”توني” خلال دقيقة واحدة، وسط غفلة من الدفاعات الجزائرية.