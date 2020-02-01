شاهد أهداف مباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ربح نادي صن داونز مباراته في بريتوريا ضد الوداد بهدف دون رد، لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وأكّد نادي صن داونز أحقيته بالتأهل متصدرًا للمجموعة الثالثة، بعدما ربح وصيفه الوداد، ورفع رصيده إلى 14 نقطة كأفضل متأهل.
أما بطل المغرب فبدا عليه في المباراة أنه اكتفى بالصعود، ولم يلعب من أجل بطاقة الصدارة، في هذا الملعب الصعب.
وجاءت قصة هدف بطل جنوب أفريقيا من ركلة جزاء، سجلها المدافع الخبير “ريكاردو ناسيمنتو” مع حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
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