شاهد أهداف مباراة أهلي جدة والعدالة في الدوري السعودي

سقط نادي أهلي جدة في فخ فريق العدالة، بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.
وخرج الفريق الأهلاوي من جدة من أجل مواجهة العدالة، في مباراة كانت صعبة على الراقي خاصة في شوطها الثاني، الذي خرج بدون أهداف من الجانبين.
التعادل أبقى اهلي جدة ثالثًا ورفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير.
وأصبح أهلي جدة على بعد أربعة نقاط من الهلال الوصيف، وخمس نقاط عن النصر المتصدر.
تقدم العدالة أولاً في النتيجة من علامة الجزاء، عبر “ميدوين” الذي انبرى لركلة الجزاء وتصدى لها الميسليم، ثم تابعها الأول مرة أخرى في الشباك.
بينما هدف الفريق الأهلاوي سجله النجم “سلمان المؤشر” من انفراد في الدقيقة 38 من زمن المباراة.
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