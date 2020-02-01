بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول “ساوثهامبتون” في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 لحساب الأسبوع الـ25، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم الإنجليزي “كيفين فريند”.
يدخل فريق ليفربول المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور للقضاء على طموحات ساوثهامبتون في الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة، حيث خاض فريق “يورجن كلوب” 12 مباراة على آنفيلد منذ بداية الموسم حقق الفوز في جميعها، وخرج بشباك نظيفة في آخر 5 مباريات.
وسيحاول يورجن كلوب المدير الفني لقلعة آنفيلد تعويض الغياب المؤكد للنجم السنغالي “ساديو ماني” بسبب الإصابة، والمشكوك في مشاركته حتى الآن المهاجم البلجيكي “ديفوك اوريجي” الذي أُستبدل في المباراة السابقة بسبب شعوره بألم في العضلة الخلفية بإشراك المنضم حديثًا للفريق الياباني “مينامينو” الذي لم يتأقلم بعد على اجواء الكرة الانجليزية.
بجانب الإعتماد على المتألق مؤخرًا النجم المصري “محمد صلاح” الذي احرز هدفًا وصنع آخر في المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد.
على الجانب الآخر يتطلع فريق ساوثهامبتون تجنب الهزيمة والخروج بأقل الخسائر من هذه الملحمة القوية، وجمع ابناء “سينت ماري” 20 نقطة من 12 مباراة خاضها خارج ملعبه من اصل 31 نقطة جمعها في جميع مبارياته.
وانتصر فريق ليفربول على ساوثهامبتون في مباراة الدور الأول على ملعب الآخير بنتيجة (2-1)، بالأضافة إلى تحقيق الفوز في آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين.
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ليفربول 3-0 ساوثهامبتون
???? ملعب آنفيلد (ليفربول – إنجلترا)
???? الدوري الإنجليزي (الأسبوع الـ25 )
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بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم من مركز البث المباشر لنقل أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.
- ♻️ كي تتابع البث بشكل سليم، كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية.
- ???? يصحبكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- ❌ يغيب للإصابة عن ساوثامبتون النجم الأسكتلندي “ستيوارت آرمسترونج”، ويواصل النجم السنغالي “ساديو ماني” الغياب عن صفوف ليفربول بداعي الإصابة.
- ???? تحوم بعض الشكوك حول إمكانية لحاق جيمس ميلنر وديفوك أوريجي وشاكيري بهذا اللقاء بسبب إصابات مختلفة.
- ???? تشكيلة ليفربول اليوم: آليسون بيكر – آندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – أنخل جوميز – ألكسندر آرنولد – فينالدوم – فابينيو – هندرسون – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – أوكسليد تشامبرلين
- ⛪️ تشكيلة ساوثامبتون اليوم: مكارثي – بيرتراند – بيدناريك – ستيفينز – وارد براوس – روميو – دجينيبو – هوجبجيرج – ريدموند – داني إينجز – شان لونج.
- ♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة كل 30 ثانية لمتابعة أحداث المباراة بشكل صحيح، فرص وتغييرات وبطاقات ولمحات فنية وشرح كامل للأهداف المسجلة.
- الآن الأغنية الجميلة، لن تسير وحدك أبدًا تعزف في ملعب آنفيلد روود العتيق.
- 1″ صافرة بداية المباراة…
- 1″ المباراة بتعليق المعلق القطري “يوسف سيف” ????
- 10″ سيطرة ميدانية متوقعة لليفربول في أول عشر دقائق..لا يوجد أي ردة فعل من ساوثامبتون.
- 17″ صلاااااااح…تصويبة سيئة فوق العارضة!
- 20″ ساوثامبتون يظهر قوة كبيرة في خط الوسط ، سواء في الاستخلاص الصحيح للكرة أو في توزيع الكرات على طرفي الملعب.
- 24″ فريق ساوثامبتون يحوم حول منطقة جزاء ليفربول ويريد التسجيل من تصويبات بعيدة..
- 26″ ???? بوووووووووووم….أول فرصة حقيقية لساوثامبتون من اللاعب الدولي المالي “موسى” يصوب صاروخ بقدمه اليسرى من 25 ياردة، يتصدى له أليسون بيكر ويحولها ركنية بكف يد واحدة.
- 28″ ساوثامبتون لا يركز على المرتدات بل على الاستحواذ والتحكم في إيقاع اللعب بسبب تفوق عناصر خط الوسط في كل الإلتحامات.
- 29″ توجد فجوة واضحة بين لاعبي وسط ليفربول والمهاجمين..ومحمد صلاح الوحيد الذي يحاول العودة لبدء الهجمة..تشامبرلين ليس على ما يرام اليوم وكذا فيرمينو.
- 30″ ???? صلاح يرسل تمريرة طولية مذهلة نحو فيرجيل فان دايك داخل منطقة جزاء ساوثامبتون، يتسلمها فان دايك ويسدد ليتصدى حارس المرمى، ترتد إلى تشامبرلين دون استغلال.
- 38″ ركلة حرة مباشرة لليفربول، نفذها آرنولد لكنها ارتطمت في رأس أحد اللاعبين بالحائط البشري لتذهب إلى ركنية.
- 41″ أوووووووووووه…شان لونج يستغل هفوة من فان دايك داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة ويصوبها قوية في الزاوية اليمنى لكن أليسون بيكر يلتقطها بكل سهولة بيديه!
- 45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي..
- 45″ الفريق الزائر قدم شوط أول ممتاز واستطاع الخروج بالتعادل
- استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني
- صافرة بداية الشوط الثاني
- 45″ أفضلية لساوثامبتون في افتتاحية الحصة الثانية
- 47″ داني إينجز يعترض على الحكم بعد سقوطه في منطقة جزاء ليفربول..يطالب بركلة جزاء، والهجمة ترتد بسرعة لليفربول.
- 47″ ???????? المرتدة الجميلة لليفربول بقيادة أندي روبرتسون على الرواق الأيسر..
- 47″ ⚽️ جوووووووووووووووول. أوكسليد تشامبرلين العنصر المخيب في الشوط الأول يسجل هدف التقدم للريدز.
- 47″ ???????????? تيكي تاكا مذهلة بين روبرتسون وفيرمينو على الجهة اليسرى تنتهي بتمريرة بالكعب من فيرمينو إلى تشامبرلين الذي راوغ وكسب مساحة، وبالقدم اليمنى يصووووووب كرة أرضية رائعة ذهبت على يمين الحارس الذي لم يتحرك عليها بسبب حجب المدافعين للرؤية!
- 55″ ???? صلاااااااح ينفرد بعد تمريرة في العمق الدفاعي من فيرمينو، لكنه كان متسللاً!
- 55″ ❌⚽️ الحكم يراجع الفار ويلغي هدف صلاح.. No Goal!
- 60″ جوووووووووووووول…الهدف الثاني لليفربول بتسديدة بباطن القدم من هندرسون داخل منطقة جزاء ساوثامبتون.
- 61″ ???? ???????? تمريرة الهدف كانت من فيرمينو الذي لا يهدأ عن توزيع الهدايا لرفاقه في هذه المقابلة.
- 71″ جووووووووووووول…الهدف الثالث لليفربول من محمد صلاح بعد انفراد بالحارس، رفع الكرة جوار الحارس بوجه القدم.
- 71″ ???????????? هندرسون كان صاحب التمريرة التي وضعت صلاح في انفراد تام.
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