أعلن نادي الرائد السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب خالد الخثلان قادمًا من أبها لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويبلغ اللاعب من العمر 25 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وسيلعب للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات.
كما أنهى النادي إجراءات التوقيع مع اللاعب حسين النخلي قادمًا من نادي الاتحاد.
ويلعب النخلي في مركز المهاجم، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وسيلعب للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات.
شاهد أهداف مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي
ملخص مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي
أهداف مباراة الأهلي والرائد فى الدوري السعودي
كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو السعودي | الرائد يضم الثنائي “الخثلان والنخلي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.