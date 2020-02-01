الميركاتو السعودي | الرائد يضم الثنائي “الخثلان والنخلي”

أعلن نادي الرائد السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب خالد الخثلان قادمًا من أبها لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبلغ اللاعب من العمر 25 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وسيلعب للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات.

كما أنهى النادي إجراءات التوقيع مع اللاعب حسين النخلي قادمًا من نادي الاتحاد.

ويلعب النخلي في مركز المهاجم، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وسيلعب للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات.

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