الميركاتو السعودي | الاتفاق يضم فهد غازي

أعلن نادي الإتفاق السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب فهد غازي حتى عام 2023، في صفقة انتقال حر.
وكان غازي وقع في وقت سابق اليوم مخالصة مالية مع نادي الشباب، ثم انتقل للإتفاق.
ويلعب غازي في مركز الظهير الأيسر، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وإنضم إلى الشباب في يناير 2017 قادمًا من الهلال.
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