الميركاتو السعودي | أهلي جدة يعزز صفوفه بأبو شرارة

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب مازن أبو شرارة قادمًا من ضمك.
وذكر المركز الإعلامي للنادي الأهلي أن التعاقد مع أبوشرارة تم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
وبدأ أبو شرارة مسيرته مع نادي النهضة قبل أن ينتقل إلى القادسية ومنه إلى ضمك العام الماضي.
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