غرناطة يقلب الطاولة على إسبانيول

فاز غرناطة على إسبانيول بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب نويبو استاديو دي لوس كارمينيس، في إطار الجولة الـ 22 من عمر الليجا.



افتتح إسبانيول التسجيل بفضل ركلة جزاء حولها راؤول دي توماس لهدف في الدقيقة 27.



لكن قبل انتهاء الشوط الأول، تمكن صاحب الأرض من إدراك التعادل بهدف من توقيع داروين ماتشيس بعد تمريرة من كارلوس فيرنانديز.



ولم ينتظر الأخير كثيرا ليضع فريقه في المقدمة على حساب الضيوف، حيث هز الشباك بعد 20 ثانية من بدء الشوط الثاني، وسجل هدفا ثانيا للفريق الأندلسي، مستغلا تمريرة خاطئة من مدافع الخصم، نالدو سانتوس.



وبهذا الفوز، رفع غرناطة رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد إسبانيول عند 15 نقطة في المركز الأخير.

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