ليستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام تشيلسي



سيطر التعادل على مواجهة تشيلسي ومضيفه ليستر سيتي 2-2 مساء السبت، في افتتاح الجولة خامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز هارفي بارنز (54) وبن تشيلويل (64) هدفي ليستر، فيما سجل أنتونيو روديجر هدفي تشيلسي في الدقيقتين 46 و71.



ورفع ليستر سيتي رصيده النقطي إلى 49 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي (41 نقطة).



ومر ربع الساعة الأول من اللقاء هادئا، مع سيطرة من الفريق الضيف على المجريات دون فاعلية، حتى الدقيقة 17، عندما تلقى بدرو تمريرة مونت ليرسل الكرة نحو منطقة الجواء إلى أبراهام الذي مرت الكرة تحت قدميه ليفشل في التسديد أمام المرمى.



ومرة أخرى، فشل أبراهام في الوصول إلى عرضية جيمس المميزة من الناحية اليمنى فقي الدقيقة 18، ورفض الحكم احتساب جزاء لمصلحة تشيلسي بعد الاستعانة بركلة جزاء، إثر لعبة مشتركة بين أبراهام وسويونكو.



شكل ليستر خطورة للمرة الأولى على مرمى تشيلسي في الدقيقة 23، عندما وضع بارنز الكرة أمام تيليمانز الذي وقت روديجير أمام تسديدته، لترتد الكرة إلى بيريرا لكن المدافع الألماني كان لها بالمرصاد مجددا.



وارتكب أزيليكويتا خطأ في التعامل مع الكرة، ليمرر بيريز إلى فاردي، الذي حاول التسجيل لكن كاباييرو تصدى لمحاولته في الدقيقة 25.



وارتدت ركلة حرة نفذها مونت من الحائط البشري الخاص بليستر في الدقيقة 31، وحاول بدرو إسقاط الكرة من فوق الحارس كاسبر شمايكل، لكن الأخير أبعدها بأطراف أصابعها، وأرسل تشيلويل كورة نحو بارنز الذي مرت محاولته فوق المرمى بالدقيقة 33.



والتقط تشيلويل كرة من ركلة ركنية نفذها مايسون ليسدد فوق العارضة بالدقيقة 37، وفي الوقت بدل الضائع فشل هودسون أودوي في استثمار تمريرة أبراهام أمام المرمى، ومرت رأسية تشوندوري بجانب مرمى تشيلسي إثر ركنية من ماديسون.



ولم يمهل تشيلسي مضيفه طويلا في الشوط الثاني، فافتتح التسجيل في الدقيقة 46، عن طريق روديجير الذي تابع برأسه في الشباك ركلة حرة نفذها مونت.



وعادل ليستر سيتي النتيجة في الدقيقة 56، عندما انطلق بارنز في الناحية اليسرى، ليسدد كرة قوية ارتدت من قدم جيمس وخدعت الحارس كاباييرو.



وواصل ليستر ضغطه، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64، عندما مرر بيريرا الكرة إلى تيليمانز الذي تمكن وسط زحمة المدافعين من تمريرها إلى الخالي من الرقابة تشيلويل الذي تابعها بأناقة في المرمى.



وأنقذ كاباييرو مرماه فريقه من شبح الهدف الثالث، عندما تصدى لتسديدة بعيدة المدى من تيليمانز في الدقيقة 69، قبل أن يعود روديجير ليدون اسمه على لائحة المسجلين، بهدف ثان في الدقيقة 71، عندما ارتقى لعرضية جديدة من مونا ويضعها بعيدا عن متناول الحارس شمايكل.



ودخل ويليان وماتيو كوفاسيتش إلى تشكيلة تشيلسي مكان بدرو وجورجينيو، وأهدر ليستر فرصتين خطيرتين لخطف الفوز، الأولى في الدقيقة 77 عبر رأسية من إيفانز الخالي من الرقابة، لكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن، والثاني في الدقيقة 80 عن طريق بارنز الذي انفرد بالحارس اثر تمريرة من فاردي، لتمر محاولته بجانب القائم.





المصدر: موقع كورة