رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم 1 / 2 / 2020 بعد فوز ليفربول ضد ساوثهامتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم 1 / 2 / 2020 بعد فوز ليفربول ضد ساوثهامتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مخلص مباراة ليفربول وساوثامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل أهداف ليفربول الأربعة كل من تشامبرلين في الدقيقة 47 وهيندرسون في الدقيقة 60 ومحمد صلاح في الدقيقة 72 والدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 73 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بينما يقف رصيد نادي ساوثامبتون عند النقطة 31 في المركز الحادي عشر.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وساوثامبتون كالآتي:

1- ليفربول 73 نقطة

2- مانشستر سيتي 51 نقطة

3- ليستر سيتي 49 نقطة

4- تشيلسي 41 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 36 نقطة

6- مانشستر يونايتد 34 نقطة

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7- توتنهام 34 نقطة

8- ولفرهامبتون 34 نقطة

9- إيفرتون 33 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

11- ساوثامبتون 31 نقطة

12- أرسنال 30 نقطة

13- كريستال بالاس 30 نقطة

14- بيرنلي 30 نقطة

15- برايتون 25 نقطة

16- بورنموث 25 نقطة

17- أستون فيلا 25 نقطة

18- وست هام يونايتد 24 نقطة

19- واتفورد 23 نقطة

20- نوروريتش سيتي 18 نقطة