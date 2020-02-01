رياضة | ترتيب الدوري الإسباني اليوم السبت 1 / 2 / 2020 بعد فوز ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني اليوم السبت 1 / 2 / 2020 بعد فوز ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق ريال مدريد نتائجه المميزة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وتغلب على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنجي ضمن إطار منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يكرر فوزه على أتليتكو مدريد

وكرر فريق ريال مدريد فوزه على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجله في الدقيقة 56 من عمر مواجهة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم لينتهي اللقاء بفوز جديد لأبناء المدرب زين الدين زيدان على رفاق سيميوني بعد الفوز الأخير في نهائي بطولة كأس السوبر الاسباني التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري الاسباني ريال مدريد يواصل الصدارة

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة متصدراً جدول الليجا خلفه برشلونة برصيد 43 من 21 جولة ، ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم بعد مباراة الميرينجي ضد أتليتكو مدريد.

1- ريال مدريد 49 نقطة

2- برشلونة 43 نقطة

3- اشبيلية 38 نقطة

4- خيتافي 36 نقطة

5- أتليتكو مدريد 36 نقطة

6- ريال سوسيداد 34 نقطة

7- فالنسيا 34 نقطة

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8- فياريال 31 نقطة

9- أتليتك بيلباو 31 نقطة

10- غرناطة 30 نقطة

11- أوساسونا 28 نقطة

12- ريال بيتيس 27 نقطة

13- ليفانتي 26 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيش 23 نقطة

15- إيبار 23 نقطة

16- بلد الوليد 22 نقطة

17- ريال مايوركا 18 نقطة

18- سيلتا فيجو 17 نقطة

19- ليجانيس 15 نقطة

20- اسبانيول 15 نقطة