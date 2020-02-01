رياضة | ثنائية صلاح تقود ليفربول لهزيمة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائية صلاح تقود ليفربول لهزيمة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوكسيلد تشامبرلين هدف فريق ليفربول الأول في الشوط الثاني، بينما عزز هيندرسون النتيجة بالهدف الثاني، واحرز محمد صلاح هدفي الريدز الثالث والرابع في شباك ماكارثي حارس ساوثهامبتون.

Advertisements

وفي إطار منافسات نفس الجولة فاز فريق بورنموث على فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وحقق فريق إيفرتون انتصارا كثيرا على فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة سلبية، وفاز فريق شيفيلد يونايتد على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف أحرزه جويتا حارس البالاس في مرماه بالخطأ.

وتعادل فريق وست هام يونايتد مع فريق برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن.