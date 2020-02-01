رياضة | صلاح ينفجر ويسجل هدفين في شباك ساوثهامتون (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح ينفجر ويسجل هدفين في شباك ساوثهامتون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين رائعين في شباك مرمى فريق ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع بينه وبين فريقه ليفربول في اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.

تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لفريقه ليفربول بعد صناعة من الانجليزي جوردن هندرسون وسجل الفرعون الهدف الرابع بعد صناعة من النجم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو.

بهذه النتيجة يستمر ليفربول في صدارة الدوري برصيد 73 نقطة بينما ساوثهامبتون يتبقى في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

هدف محمد صلاح الأول

هدف صلاح التانى