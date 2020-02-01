رياضة | بنزيما يقود ريال مدريد لعبور عقبة أتلتيكو ومواصلة تصدر الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يقود ريال مدريد لعبور عقبة أتلتيكو ومواصلة تصدر الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق ريال مدريد الإسباني ديربي العاصمة ضد جاره وغريمه أتليتيكو مدريد بهدف دون رد، في قمة مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويدين النادي الملكي بالفضل لهدافه الفرنسي المتألق كريم بنزيما، والذي دون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بفضل عرضية مواطنه فيرلان ميندي.

بدأ زين الدين زيدان المباراة معتمداً على خماسي وسط ملعب صريح، دون وجود أجنحة حقيقية، حيث دخل زيدان معتماً على كروس ومودريتش وفالفيردي وكاسيميرو وإيسكو، قابله رباعي روخي بلانكوس مكون من بارتي وساؤل ويورنتي وفيتولو، مع ميل كوريا نحو الجناح قليلاً.

تسببت الكثافة العددية من الطرفين في ندرة الفرص نسبياً في الشوط الأول، مع أفضلية قليلة لنادي الملكي على مستوى الإستحواذ.

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في الشوط الثاني قرر زيدان الزج فينيسيوس جونيور بدلاً من توني كروس الذي بدت عليه الإصابة، ولوكاس فاسكيز بدلاً من إيسكو، ليعتمد زيدان على جناحين هجوميين صريحين يستطيع من خلالهما خلخلة دفاعت سيميوني الحصينة.

سجل بنزيما الهدف الوحيد من عرضية ميندي في الدقيقة 56، ليتراجع الريال قليلاً بعد الهدف في محاولة لللحفاظ عليه والخروج بالنقاط الثلاث.

تألق أوبلاك في التصدي لعدة كرات خطيرة من عناصر الريال، الذين سددوا 16 كرة منها 5 على المرمى، محققين نسبة إستحواذ 64%.

بهذا الفوز يبتعد ريال مدريد بالصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي يستضيف ليفانتي غداً، بينما يظل أتليتيكو مدريد خامساً برصيد 36 نقطة.