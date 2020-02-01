رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي

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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شاو.

خط الوسط : فريد - برونو فيرنانديز - جيمس - بيريرا - خوان ماتا.

خط الهجوم : مارسيال.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد خسر مباراته الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد.

مانشستر يونايتد الساعة 7.30 علي قناة 2