رياضة | بهدف وحيد صن داونز يفوز على الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف وحيد صن داونز يفوز على الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الفوز على الوداد المغربي بهدف وحيد مقابل لا شئ ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من البطولة الإفريقية لأبطال الدوري.

وأحرز هدف فريق صن داونز الوحيد في المباراة اللاعب ريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء، ووكانت هناك فرص للفريق المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن فشلوا في إحراز هدف التعادل لنتنهي المباراة بفوز صن داونز وتلقى الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني الهزيمة الأولى له مع الفريق منذ توليه المهمة التدريبة.

وبتلك النتيجة رفع صن داونز رصيده للنقطة 14 في المركز الأول، فيما توقف رصيد الوداد عند النقطة التاسعة في المركز الثاني، حيث ضمن كلا الفريقين التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال الجولة السابقة.