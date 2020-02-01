رياضة | تعرف على نتائج المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت، مواجهات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التي تشهد صراع قوي بين فرق المقدمة على الأفراد بصدارة المجموعة.

واسفرت نتائج الجولة، عن فوز فريق النصر للتعدين، على نظيره فريق نادي الجمهورية بدراو، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.

وعلى ملعب شبان مسلمين اسنا نجح مركز شباب ادفو في تحقيق فوز كبير على شبان مسلمين اسنا بخماسية مقابل هدف.

فيما حقق فريق نادي كيما اسوان، الفوز على فريق نادي وادي النيل، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.

Advertisements

وواصل فريق مركز شباب الزهراء سلسلة نتائجة المميزة وحقق فوز هام على ابو الريش بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.

بينما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، مباراة نادي المدينة المنورة امام نظيره فريق نادي الاقصر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاقصر.

وتختتم غدا الأحد مواجهات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، بمباراة نادي الهلال، أمام نظيره فريق نادي التحرير

1_ادفو 34 نقطة

2_ التعدين 33 نقطة

3_ كيما 31 نقطة

4_ الزهراء 28 نقطة

5_الاقصر 23 نقطة

6_ المدينة 23 نقطة

7_ التحرير 22 نقطة وله مباراة أمام الهلال غدا

8_ ابو الريش 16 نقطة

9_ وادي النيل 14 نقطة

10_ الهلال 11 نقطة وله مباراة أمام التحرير غدا

11_ شبان اسنا 4 نقاط

12 _ دراو 3 نقاط