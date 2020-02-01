رياضة | الأهلي يقترب من إعطاء جروس الكارت الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من إعطاء جروس الكارت الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، إقالة السويسري كريستان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه العدالة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكشفت "البلاد" السعودية أن إدارة النادي الأهلي ستجري إجتماع عاجل لدراسة قرار إقالة جروس وتعيين المدرب الوطني صالح المحمدي بديلا له.

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وشنت الجماهير الأهلاوية هجوما عنيفا على جروس بعد نتائجه السيئة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مطالبين بإقالته تحت هاشتاج "إقالة جروس مطلب"، بعد نتائجه السيئة رفقة الفريق.

وأهدر ميدوين بيتيغي ركلة جزاء للعدالة عند الدقيقة 29، قبل أن يفتتح أهداف اللقاء بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 30، فيما أدرك سلمان المؤشر هدف التعادل للأهلي من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العدالة عند الدقيقة 38.

وألغى الحكم هدفا للعدالة سجلة تشارلز أندريا عند الدقيقة 48، بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.

وبهذه النتيجه رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.