رياضة | في مباراة ماراثونية.. الواسطى يفوز على رأس غارب برباعية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مباراة ماراثونية.. الواسطى يفوز على رأس غارب برباعية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الأول بنادى الواسطى الرياضى أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث فى تحقيق فوز مثير على ضيفه راس غارب بنتيجة 3/4 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب الواسطى اليوم بمنافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالثظ

الواسطى بقيادة مديره الفنى أحمد الجيوشى حقق فوزا مارثونيا على دضيفه رأس غارب د، ليواصل الواسطى سعيه لمزاحمة المتصدر، وتقدم محمد ربيع مهاجم الواسطى بالدقيقة الثانية، ثم تعادل أحمد حسن لفريق رأس غارب الدقيقه ٢٤ وأضاف محمد احمد حامد هدفين لفريق غارب في الدقيقه ٣١ والدقيقه 39، ثم سجل طارق جمال علي الواسطي في الدقيقه ٤١ من الشوط الاول، وبالشوط الثانى نجح الأفريقى محمد توبي فى تسجيل هدف التعادل لفريق الواسطي في الدقيقه ١٣ وأحرز هدف الفوز للواسطي محمد ربيع.

و شهد حالاتي الطرد من نصيب محمود محمد عبد الحميد من رأس غارب ومحمد علاء الدين حسن الحارس البديل لفريق رأس غارب، بمباراة أدارهما طاقم تحكيم مكون من عمر طنطاوي حكم ساحه محمود الجوهري مساعد أول محمود خلف مساعد تاني وحمدى عبد الستار مراقب حكام.

وأختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر ، والتى تشهد منافسة كبرى بين ما يقرب من ثمانى أندية حتى الآن على الصعود بخلاف المنافسة الشديدة على الهروب من قاع الجدول والتى تضم أندية كبيرة تاريخيا بالبطولة .

سمسطا بقيادة مديره الفنى الشاب على حسن والمتصدر لجدول المسابقة والحصان الأسود للبطولة حتى الآن نجح فى تحقيق فوزا هاما على مضيفه مركز شباب الفيوم بملعبه بساحة الفيوم بنتيجة 1/3 نجح فى إحراز اهداف سمسطا حسام حسنوعلى غزال ومحمد رجب.

كما نجح عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه مركز شباب ابشواي.

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فيما خسر ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع مباراته أمام مضيفه مطرطارس بنتيجة 0/1.

وحقق ببا الرياضى فوزا هاما على مضيفه مركز شباب سنورس بمباراة الهروب من الخطورة بالمباراة التى أقيمت بينهما بنتيجة 2/3 ونجح فى إحراز اهداف ببا كلا من رضا شحاته ' هدفين ' ومحمود حسين هدف.

وبديربي فيومى تعادل سلبيا ابو كساه بقيادة مديره الفنى احمد مصطفى أمام مضيفه طامية بقيادة اكرامى عبد العزيز ليكتفى الفريقان بالحصول على نقطة وحيدة.

فيما لم يلعب اطسا مباريات بتلك الجولة.

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 29 نقطة

2 - مطرطارس 28 نقطة

3 - الواسطى 27 نقطة

4 - عاملين غارب 25 نقطة

5 - رأس غارب 24 نقطة

6 - طامية 23 نقطة

7 - ابو كساة 23 نقطة

8 - اطسا 20 نقطة

9 - ساحة الفيوم 19 نقطة

10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

11- سنورس 14 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط