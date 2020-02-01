رياضة | جماهير الأهلي تُشعل مدرجات الجوهرة الزرقاء قبل مواجهة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تُشعل مدرجات الجوهرة الزرقاء قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير الأهلي والهلال في الزحف إلى مدرجات ملعب الجوهرة الخاص بالفريق السوداني، استعدادًا لمؤازرة الفريقين في المواجهة المرتقبة والمصيرية اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشعلت جماهير الأهلي مدرجات ملعب الجوهرة بالهتافات قبل المواجهة المرتقبة والمصيرية، خاصة وأن الأهلي يحتاج للتعادل فقط من أجل التأهل بشكل رسمي، فيما يحتاج الهلال للفوز فقط من أجل التأهل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.