رياضة | فوز نادي كوم حمادة ورشيد وحوش عيسي وكفر بولين بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز نادي كوم حمادة ورشيد وحوش عيسي وكفر بولين بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الجولة الـ 20 بالمجموعة الحادية عشر فوز فريق نادي كوم حمادة على حساب فريق مياه البحيرة بهدف مقابل لاشئ في مفاجأة كبيرة.

وحقق فريق رشيد فوز كاسح علي حساب فريق مركز شباب القباري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب فريق كفر بولين علي فريق إسكندرية للبترول بأربعة أهداف مقابل هدف، وإنتهت مباراة الترام مع سبورتنج بالتعادل الإيجابي1-1.

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وبنفس النتيجة تعادل فريق العبور مع مركز شباب كوم حمادة 1-1، وعاد حوش عيسي إلى تحقيق الإنتصارات بفوز علي حساب فريق بدر بهدفين مقابل هدف.

وإنتهت مباراة غزل كفر الدوار مع نهضة العامرية بالتعادل الإيجابي 2-2، وأخيرا فاز المعمورة علي إيتاي البارود بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الحادية عشر:-

1-الترام 37 نقطة

2-مياه البحيرة 36 نقطة

3-سبورتنج 36 نقطة

4-مركز شباب كوم حمادة 3 30 نقطة

5- اسكندرية للبترول 28 نقطة

6-بدر 28 نقطة

7-ايتاي البارود 26 نقطة

8-نهضة العامرية 24 نقطة

9-كفر بولين 24 نقطة

10-غزل كفر الدوار 24 نقطة

11-المعمورة 24 نقطة

12-العبور 20 نقطة

13- نادي رشيد 19 نقطة

14-حوش عيسي 18 نقطة

15-نادي كوم حمادة 18 نقطة

16-القباري 13 نقطة