رياضة | كاباييرو يحقق لقب "عميد لاعبي البريميرليج "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاباييرو يحقق لقب "عميد لاعبي البريميرليج " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ المدير الفني فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي الجميع وأقحم الحارس المخضرم ويلي كاباييرو في مباراة فريقه التي جمعته بنادي ليستر سيتي لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وجاءت مشاركة اللاعب مفاجأة بالنسبة للبعض على حساب الإسباني كيبا أريزابالاجا الذي حل بديلًا اليوم بعد سلسلة العروض المتواضعة والأخطاء التي وقع بها مؤخرًأ.

وعلى الرغم من إبعاد الحارس لعديد الكرات الخطيرة إلا أن كاباييرو لم ينجح في مساعدة فريقه على تحقيق الفوز بعد أن تلقت شباكه هدفين في الشوط الثاني عن طريق هارفي بارنز وبن تشيلويل .

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن كاباييرو بات أكبر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعمر 38 عامًا و126 يومًا وهو ثاني أكبر لاعب في تاريخ تشيلسي مشاركة بالبريميرليج بعد مارك شوارزر بعمر 41 عامًا في عام 2014.