رياضة | كارتيرون يكشف موعد مشاركة جنش مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكشف موعد مشاركة جنش مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن موعد مشاركة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق في الفترة المقبلة.



وخرج جنش من قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس الأنجولي عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأكد أن جنش وصل إلى فورمة جيدة وبات جاهز للمشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أنه سيحصل على فرصته في الوقت المناسب مع الفريق.



وشدد على أنه سعى لمنح الجميع الفرصة في مباراة أول أغسطس وسط ضمان التأهل للدور التالي من الأساس خلال منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وكشف عن خوض لقاء الذهاب في الدور ربع النهائي داخل مصر على أن يلعب الفريق لقاء الإياب خارج مصر.