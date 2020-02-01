رياضة | كارتيرون يشيد برباعي الزمالك أمام أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يشيد برباعي الزمالك أمام أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بمستوى أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد للفريق في مباراة أول أغسطس الأنجولي اليوم.



وتعادل الزمالك مع أول أغسطس سلبيًا عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأكد كارتيرون أن العديد من اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ومنهم أحمد عيد والذي بذل كل ما بوسعه حتى استنفذ كل مخزونه البدني مما أدى إلى استبداله في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن أحمد زيزو بمثابة لاعب جوكر ويمكن توظيفه في أكثر من مكان داخل المستطيل الأخضر وقدم أداء مميز في وسط الملعب.



وأثنى في الوقت ذاته على كابونجو كاسونجو والذي شارك لأول مرة بعد عودته من جديد إلى الفريق بجانب محمد عنتر والذي حصل على فرصته في مواجهة اليوم.



وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال افريقيا رفقة فريق مازيمبي الكونغولي.

