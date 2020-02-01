رياضة | مدرب الزمالك: التأهل الافريقي لم يكن سهلًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك: التأهل الافريقي لم يكن سهلًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن التأهل من المجموعة الأولى لم يكن أمرًا سهلًا ولكن تطلب مجهود كبير.



ورفض كارتيرون الحديث عن سهولة المجموعة وضعف المنافسين سواء زيسكو يونايتد الزامبي أو أول أغسطس الأنجولي.



وتعادل الزمالك سلبيًا مع أول أغسطس الأنجولي عصر اليوم وضمن قبلها التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأوضح كارتيرون أنه متواجد في قارة افريقيا منذ سنوات طويلة وكان يجهز من البداية لتلك المجموعة، مشددًا على أن المنافسة كانت صعبة وليس سهلة كما يتصور البعض.



وأشار إلى أن جميع الفرق المتواجدة في المجموعة صعبة على ملعبها وقادرة على الفوز على أي منافس، مشيرًا إلى أن التعادل مع زيسكو وأول أغسطس على ملعبهم كان أمر جيد.

