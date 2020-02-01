رياضة | عثماثون يهزم شباس ودسوق يتغلب علي بسيون والحنفي يخسر من الحامول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثماثون يهزم شباس ودسوق يتغلب علي بسيون والحنفي يخسر من الحامول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة السادسة عشر بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-

نجح فريق عثماثون طنطا بقيادة محمد علوش في مواصلة انتصاراته، بهزيمة فريق شباس الشهداء في عقر داره بهدفين مقابل هدف، تقدم محسن هنداوي لاعب شباس بهدف في الدقيقة 42 من زمن الشوط الثاني، ونجح نصر عبدالرازق في معادلة النتيجة بعد مرور نصف ساعة من زمن الشوط الثاني، وفي الوقت بدل الضائع استطاع كريم عبدالرحمن في اقتناص الفوز بعد إحرازه الهدف الثاني بعد أن لمست مدافع شباس ليسجل هدف ذاتي، لينتهي اللقاء بفوز عثماثون بهدفين مقابل هدف.

وقاد رضا خليف لاعب صيد المحلة فريقه للفوز علي فريق بلطيم علي ملعبه بهدف نظيف، وتخطي دسوق نظيره بسيون بثلاثية مقابل هدف.

وحسم التعادل نتيجة مبارتين، حيث تعادل سبورتنج كاسل علي أرضه مع مطوبس بهدف لكل منهما، وحسم التعادل السلبي المواجهة بين فريقي سمنود وسيدي سالم.

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وفاز فريق الحامول علي الحنفي بهدفين مقابل هدف، وواصل كفر الشيخ عروضه الطيبة بهزيمة الزعفران بهدفين دون رد عن طريق عبد المنعم عبد البصير وكفته.

وتقام مباراتين مؤجلتين يوم الثلاثاء المقبل بين فريقي دسوق وعثماثون طنطا، وبين فريقي شباس الشهداء ومركز شباب الحنفي.

ترتيب المجموعة الثامنة:-

1- كفر الشيخ 40 نقطة

2- صيد المحلة 35 نقطة

3- عثماثون 34 نقطة

4- الحامول 30 نقطة

5- سمنود 27 نقطة

6- سبورتنج كاسل 22 نقطة

7- مطوبس 18 نقطة

8- دسوق 18 نقطة

9- الزعفران 16 نقطة

10- شباس الشهداء 16 نقطة

11- بلطيم 15 نقطة

12- اتحاد بسيون 14 نقطة

13- سيدي سالم 11 نقاط

14- الحنفي 5 نقاط