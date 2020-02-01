رياضة | عاجل.. تردد القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي ضد الهلال | مشاهدة مباراة الاهلي على المفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تردد القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي ضد الهلال | مشاهدة مباراة الاهلي على المفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الكثير من عشاق المارد الأحمر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد الجوهرة الزرقاء لحساب مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

ويحتاج الأهلي من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي للخروج بنقطة التعادل من أم درمان فيما يحتاج إلى تحقيق الفوز لضمان الوصول للدور المقبل كمتصدر للمجموعة .

ويحتل النادي الأهلي قبل المباراة المركز الأول برصيد عشرة نقاط جمعها الفريق من الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة وخسر لقاء وحيد فيما يحتل الهلال المركز الثاني بتسعة نقاط من ثلاثة إنتصارات وخسارتين .

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وستنقل المباراة على الهواء مباشرًة عبر قناة RTS2 السنغالية المفتوحة على القمر الصناعي يوتل سات 9 شرق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد الهلال

11900 أفقي

27500