رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 1 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 1 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 1 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة السادسة"

أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي ضد زيسكو، ومباراة أول أغسطس ضد الزمالك، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

النجم الساحلي ضد بلاتينيوم، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ25"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر سيتي ضد تشيلسي، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهتي بورنموث ضد أستون فيلا، وليفربول ضد ساوثهامبتون، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ22"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ20"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الألماني بمواجهتي بروسيا دورتموند ضد يونيون برلين، ماينز ضد بايرن ميوني، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ22"

باريس سان جيرمان ضد مونبيليه، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة العدالة ضد الأهلي، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.