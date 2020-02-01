اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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يفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك اليوم السبت القادم 1 فبراير 2020.

استطاع الشياطين الحُمر أن ينتصروا على الذئاب في منتصف شهر يناير بكأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن توالت الهزيمة على يد ليفربول ثم بيرنلي، قبل أن يعود الفريق مرة أخرى لينتصر في كأس الاتحاد ومن ثم الانتصار الرائع والأخير على مانشستر سيتي في كأس الرابطة، ويحتل الفريق حتى الأن المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

على الجانب الأخرى يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة، متساوياً مع اليونايتد في عدد النقاط، ويقدم الفريق مستوى قوي ورائع خاصة أمام الفرق الكبرى، ليستحق حتى الأن لقب الحصان الأسود في البطولة، ولا شك أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقان.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد لخدمات الثلاثي ماكتوميناي، بوجبا وراشفورد للإصابة، وعدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحمر لأي لاعب آخر عن مواجهة وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافولد.

من المنتظر أن يقوم النرويجي سولشاير بتغيير طريقة اللعب التي يعتمد عليها دائماً وهي (4-2-3-1)، .

التشكيل | 4-2-3-1

ديفيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

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أندرياس بيريرا - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لوولفرهامبتون

لا يملك وولفرهامبتون أي غيابات عن مباراة مانشستر يونايتد في مباراة الإعادة بين الطرفين، وستكون كل تشكيلة المدرب البرتغالي نونو سانتو جاهزة لتحقيق المفاجأة خارج أرضه.

من المتوقع أن يعتمد نونو سانتو على طريقته المعتادة (3-4-3) بتواجد باتريسيو في حراسه المرمى، أمامه الثلاثي كودي، ديندونكر، سايس وأمامه رباعي عبارة عن نيفيس وموتينيو في العمق وعلى الأطراف جوني يسارًا ودوهيرتي يمينًا، وفي المقدمة الثلاثي تراوري، جوتا وخيمينيز.

التشكيل | 3-4-3

روي باتريسيو

رومان سايس - كونور كودي - لياندر دوندنكر

جوني - روبين نيفيس - جواو موتينيو - مات دوهيرتي

ديوجو جوتا - راؤول خيمينيز - أداما تراوري

مانشستر يونايتد الساعة 7.30 علي قناة 2