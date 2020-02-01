اونلاين | اون لاين.. مشاهدة مباراة الفيصلي والفيحاء بث مباشر اليوم السبت 01/02/2020 الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اون لاين.. مشاهدة مباراة الفيصلي والفيحاء بث مباشر اليوم السبت 01/02/2020 الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الفيصلي والفيحاء بث مباشر يفتتح ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية أبوابه لاستقبال مباراة جديدة بين الفيصلي صاحب الأرض والجمهور أمام الفيحاء في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتنطلق مباراة الفيصلي والفيحاء في السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والربع مساء بتوقيت أبوظبي في مباراة هامة لكلا الفريقين في البطولة السعودية.

الفيصلي يتطلع للتقدم للمركز الخامس

مشاهدة مباراة الفيصلي والفيحاء أون لاين حيث يحتل فريق الفيصلي حاليا المركز التاسع برصيد 24 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار اليوم للتقدم للمركز الخامس في البطولة مشاهدة مباراة الفيصلي اليوم ومن المتوقع أن يلعب بريكليس شاموسكا المدير الفني للفيصلي بنفس التشكيلة التي خاض بها آخر مبارياته حيث سيعتمد على إيجور روسي ورافائيل سيلفا في قلب الدفاع في حين يقود ويليام ألفيس دي أوليفيرا هجوم الفريق وخلفه كلٌا من لويزينهو ويوسف الجبلي وخالد الكعبي.

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الفيحاء يبحث عن انتصار جديد بالدوري السعودي

مشاهدة مباراة الفيصلي والفيحاء لايف على الجانب الآخر يلعب فريق الفيحاء مواجهة الليلة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة ويسعى لتحقيق فوز هام اليوم للتقدم للمركز العاشر والابتعاد عن منطقة الخطر أكثر مشاهدة مباراة الفيحاء اليوم ويعتمد المدرب البرتغالي خورخي سيمو المدير الفني للفيحاء على أوراقه الأساسية في هذا اللقاء وسيدفع الحارس عامر شفيع بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي صامويل أوسو وروني فيرنانديز وأرسي نسيو نونيز لتحقيق الفوز.

موعد مباراة والفيصلي والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة الفيصلي والفيحاء لايف حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة الفيصلي ضد الفيحاء عبر قناة السعودية الرياضية في بث حي ومباشر ويتولى مهمة التعليق على مباراة الفيصلي ضد الفيحاء المعلق عبدالله الغامدي وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الفيصلي و الفيحاء الساعة 7.15 علي قناة 4 القديمة