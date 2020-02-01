اونلاين | يلا كورة Al Ahli vs Al Hilal مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر beIN SPORT المفتوحة مجانًا بدون تقطيع yalla shoot رابط ماتش الأهلي Elahly

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يلا شوت تنطلق مباراة الأهلى والهلال Al Ahli vs Al Hilal في تغطية مباشرة مساء اليوم 1 من فبراير عبر حيث يستقبل ملعب نادي الهلال مباراة اليوم في الجولة السادسة من بطولة دوري الأبطال الأفريقي مشاهدة مباريات اليوم من خلال كورة اون لاين بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الأهلى والهلال بث مباشر

كورة مباشر مباراة الاهلى مساء اليوم فى منافسات المجموعة الثانية فى اياب دور المجموعات من البطولة الافريقية يدخل الأهلي المباراة ويسعي الى تحقيق الفوز ومواصلة صدارة المجموعة حيث يحتل القمة بعدد 10 نقاط ونتايع مشاهدة مباريات اليوم لايف من bein sports مباشر فى توقيت الساعة التاسعة مساء بالتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة العاشرة مساء بالتوقيت فى السعودية فى بث مباشر koora live لحظة بلحظة.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر

بث مباشر كورة لايف اون لاين فى خدمة مجانية من koora live لجماهير وعشاق الفريقين وكرة القدم الافريقية والعربية حيث نتابع مباريات دوري أبطال أفريقيا مباشر عبر yallakora دقيقة بدقيقة حيث يسعى الفريقين الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية .

يلا كورة تضم المجموعة الثانية في البطولة كلا من الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم.

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بطولة دوري أبطال أفريقيا

الجولة السادسة – المجموعة الثانية

مباراة الأهلي ضد الهلال

Al Ahli vs Al Hilal

الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى مصر.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى السعودية.