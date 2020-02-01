اونلاين | yalla ahly بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا | شاهد بث مباشر الأهلي ضد الهلال اليوم 1-2-2020 time sport

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يستضيف الأهلي الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

ويقام اللقاء الذي يجمع الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء وتعادل في الأخرى، حيث سجل ستة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بالمباراة أو التعادل للعبور بأمان إلى الدور التالي من البطولة الأفريقية.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد تسع نقاط، بعد الفوز في ثلاثة لقاءات وخسارته مقابلتين، بتسجيله 6 أهداف و5 أهداف.