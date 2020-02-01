اونلاين | || PSG LIVE || مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بث مباشر اليوم 01-02-2020 في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر || PSG LIVE || مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بث مباشر اليوم 01-02-2020 في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلتقي مساء الغد فريق باريس سان جيرمان مع نظيره مونبيليه وذلك في إطار لقاءات الجولة 22 من الدوري الفرنسي الممتاز على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بث مباشر

ويسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة صدارته لبطولة الدوري الفرنسي ، وخاض باريس 21 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في لقاء واحد وخسر ثلاثة لقاءات وتمكن من حصد 52 نقطة وتسجيل 52 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان في تلك المباراة :

حراسة المرمى : نافاس.

الدفاع : مونييه – سيلفا – كيمبمبي – ديالو.

الوسط : فيراتي — جايي – دي ماريا.

الهجوم : مبابي – نيمار – ايكاردي.

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على الجانب الآخر يطمح مونبيليه لمواصلة نتائجه المميزة واقتناص مركز مؤهل لأحد البطولات الأوروبية في الموسم المقبل ، حيث يحتل الفريق الضيف المركز الرابع برصيد 33 نقطة من تسعة انتصارات وستة تعادلات وستة خسائر ، سجل 30 هدف وسكنت شباكه 21 هدف.

ومن المتوقع ان يدخل مونبيليه المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : رولي.

الدفاع : تاليك – هيلتون – كونجر.

الوسط : سوكات – سوفينير – فيري – موليت – اوينوجو.

الهجوم : لابورد – ديلور.

بث مباشر باريس سان جيرمان ضد مونبلييه اليوم

المباراة تقام في تمام السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6.

باريس سان جيرمان الساعة 6.30 علي قناة 6